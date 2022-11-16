Ощадбанк возобновил работу в освобожденном Херсоне

Отделение государственного Ощадбанка возобновило работу в освобожденном Херсоне по адрес ул. Черноморская, 29а. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В кратчайшие сроки команда банка провела необходимые работы: установлены генератор для снабжения электроэнергией, оборудование для поддержки технических коммуникаций. В отделении возобновил работу банкомат, говорится в сообщении.

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Ощадбанк первым среди банков возобновил работу полноценного отделения на деоккупированной территории Херсонской области: 7 ноября открыто отделение в поселке Нововоронцовка. Помещение банка было отремонтировано после повреждений взрывной волной.

"Для нас очень важно оперативно возобновить выплату пенсий, социальной помощи и предоставить другие банковские услуги на территории Херсонской области. Благодарю команду Ощада, которая практически круглосуточно работает над реализацией этой задачи", – прокомментировал открытие первого отделения в Херсоне председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Роман Бриль

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