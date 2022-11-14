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ПриватБанк вернулся в Херсон. Готовит отделения и банкоматы к работе

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14.11.2022, 15:53
ПриватБанк вернулся в Херсон. Готовит отделения и банкоматы к работе - Фото
Фото: ЕРА

Государственный ПриватБанк уже с пятницы 11 ноября начал ряд мер по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в освобожденном Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба банка.  

Специалисты ПриватБанка проверяют состояние помещений, банковской техники и формируют пакеты поставки необходимого для возобновления работы оборудования, говорится в сообщении.

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Проводятся активные действия по обеспечению отделений необходимым квалифицированным персоналом.

Эта подготовка идет параллельно с проведением соответствующими государственными органами стабилизационных мероприятий в Херсоне.

Восстановление работы отделений будет происходить с учетом безопасных условий для работников и клиентов и после решения всех вопросов безопасности.  

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Роман Бриль
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Херсон банкоматы деоккупация отделение банка
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