"Цінник – десятки мільйонів". Розробник CRM про вартість систем взаємодії банків з клієнтами

Ринок CRM-систем та контакт-центрів (колл-центрів) для банків – це вже мільярди гривень

Банки. Despositphoto

Підтримка систем управління взаємовідносин з клієнтами та оптимізації бізнес-процесів – CRM-систем (Customer Relationship Management) в середньому коштує банкам близько 80 млн грн на рік. А загальний обсяг цього ринку становить близько 5 млрд грн.

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Про це в інтерв’ю для LIGA.net розповів президент Е-Consulting Андрій Безгубенко.

"В Україні ринок CRM (банків. – Ред.) сьогодні становить близько 5 мільярдів гривень щороку. Це враховуючи початкові витрати на розширення, а також на щорічну підтримку та ліцензійну складову. Зараз середній цінник на ці послуги за рік приблизно 80 млн гривень. Це в середньому. Бо є й маленькі банки, які використовують менше таких рішень. А є й ті, які більше", – сказав він.

Зараз саме ці програмні продукти дозволяють банку визначити, чи телефонувати клієнту з нагадуванням про сплату або з пропозицією продукту. Однак можливості цих систем не обмежуються суто взаємодією з клієнтами.

CRM банків вже здатні значно спростити процес видання кредитів, оцінити ефективність роботи менеджерів, допомагають звітувати перед НБУ чи відповідати вимогам Мінфіну.