Тігіпко купує третій банк
Група "ТАС" Сергія Тігіпка, якій уже належать два банки (ТАСкомбанк і Універсал Банк), домовилася про придбання ще одного. Вона купить Ідея Банк у польської групи Getin Holding за $34 млн, повідомила пресслужба ТАС.
Договір купівлі-продажу був підписаний у п'ятницю, 18 жовтня.
Покупцем 100% акцій виступить кіпрська компанія Alkemi Limited з групи ТАС.
Угода буде завершена за умови отримання дозволу Антимонопольного комітету та погодження з боку Національного банку України.
Якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові $800 000 за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.
Ідея Банк Україна працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки. Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже $162 млн.
Польський акціонер Ідея Банку, компанія Getin Holding, зобов'язаний продати цей актив до кінця жовтня на вимогу НБУ.
Це вже третя спроба продати банк після невдач із Dragon Capital і ПУМБ через пандемію та війну.
- У березні 2023 року НБУ визнав репутацію польського акціонера Ідея Банку небездоганною і встановив йому термін для усунення порушень банківського законодавства – один рік із моменту ухвалення рішення. Після того як йому не вдалося виправити репутацію, НБУ зобов'язав акціонера продати банк.
- Ідея Банк (раніше – Прикарпатлісбанк, до 2011 року – Плюс Банк) заснований 1989 року та є одним з найстаріших на ринку України. З червня 2007 року єдиним акціонером Ідея Банку стала польська фінансова група Getin Holding S.A. мільярдера Лешека Чарнецького.