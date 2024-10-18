Тігіпко купує третій банк

Група ТАС Сергія Тігіпка купує Ідея Банк у Getin Holding за $34 млн

Сергій Тігіпко. Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net

Група "ТАС" Сергія Тігіпка, якій уже належать два банки (ТАСкомбанк і Універсал Банк), домовилася про придбання ще одного. Вона купить Ідея Банк у польської групи Getin Holding за $34 млн, повідомила пресслужба ТАС.

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Договір купівлі-продажу був підписаний у п'ятницю, 18 жовтня.

Покупцем 100% акцій виступить кіпрська компанія Alkemi Limited з групи ТАС.

Угода буде завершена за умови отримання дозволу Антимонопольного комітету та погодження з боку Національного банку України.

Якщо дата закриття угоди буде пізніше 31 грудня 2024 року, Alkemi Limited заплатить Getin Holding додаткові $800 000 за кожен повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року.

Ідея Банк Україна працює в сегменті роздрібного бізнесу та фокусується на обслуговуванні фізичних осіб. Основними продуктами банку є кредити готівкою, кредитні картки, депозити, поточні рахунки та дебетові картки. Станом на 30 червня 2024 року загальний баланс Ідея Банку становив майже $162 млн.

Польський акціонер Ідея Банку, компанія Getin Holding, зобов'язаний продати цей актив до кінця жовтня на вимогу НБУ.

Це вже третя спроба продати банк після невдач із Dragon Capital і ПУМБ через пандемію та війну.