Нацбанк зобов'язав Getin Holding протягом пів року продати Ідея Банк

Український банк польського бізнесмена Лєшека Чарнецького за рішенням НБУ повинен буде змінити власника

Фото: Ідея Банк / Facebook

Національний банк зобов'язав польський холдинг Getin та його власника Лєшека Чарнецького протягом пів року продати Ідея Банк. Про це йдеться у біржовому повідомленні Getin Holding S.A.

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У березні 2023 року НБУ визнав репутацію польського акціонера Ідея Банку небездоганною і встановив йому термін для усунення порушень банківського законодавства – один рік із моменту ухвалення рішення.

Тепер, коли встановлений термін сплинув, комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем встановив нову вимогу – продати акції банку.

Термін виконання – шість місяців, починаючи з 29 квітня.

Структура власності Ідея Банку (Джерело: НБУ)