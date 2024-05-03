Нацбанк зобов'язав Getin Holding протягом пів року продати Ідея Банк
Національний банк зобов'язав польський холдинг Getin та його власника Лєшека Чарнецького протягом пів року продати Ідея Банк. Про це йдеться у біржовому повідомленні Getin Holding S.A.
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У березні 2023 року НБУ визнав репутацію польського акціонера Ідея Банку небездоганною і встановив йому термін для усунення порушень банківського законодавства – один рік із моменту ухвалення рішення.
Тепер, коли встановлений термін сплинув, комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем встановив нову вимогу – продати акції банку.
Термін виконання – шість місяців, починаючи з 29 квітня.
- До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Getin Holding двічі намагався продати Ідея Банк, і обидва рази угода зривалась.
- У грудні 2019 року холдинг підписав угоду з групою Dragon Capital. Ціна купівлі мала становити близько 1,368 млрд грн, або 224,76 млн польських злотих. У червні 2020 року стало відомо, що угода не відбудеться.
- У листопаді 2021 року Getin Holding знайшов нового покупця, підписавши угоду з ПУМБ, але завершити її не вдалося через початок повномасштабної війни.