Нацбанк обязал Getin Holding в течение полугода продать Идея Банк
Национальный банк обязал польский холдинг Getin и его владельца Лешека Чарнецкого в течение полугода продать Идея Банк. Об этом говорится в биржевом сообщении Getin Holding S.A.
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В марте 2023 года НБУ признал репутацию польского акционера Идея Банка небезупречной и установил ему срок для устранения нарушений банковского законодательства – один год с момента принятия решения.
Теперь, когда установленный срок истек, комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем установил новое требование – продать акции банка.
Срок исполнения – шесть месяцев, начиная с 29 апреля.
- До начала полномасштабного российского вторжения в Украину Getin Holding дважды пытался продать Идея Банк, и оба раза сделка срывалась.
- В декабре 2019 года холдинг подписал соглашение с группой Dragon Capital. Цена покупки должна была составить около 1,368 млрд грн, или 224,76 млн польских злотых. В июне 2020 стало известно, что соглашение не состоится.
- В ноябре 2021 года Getin Holding нашел нового покупателя, подписав соглашение с ПУМБ, но завершить его не удалось из-за начала полномасштабной войны.