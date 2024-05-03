Нацбанк обязал Getin Holding в течение полугода продать Идея Банк

Украинский банк польского бизнесмена Лешека Чарнецкого по решению НБУ должен будет сменить владельца

Фото: Идея Банк / Facebook

Национальный банк обязал польский холдинг Getin и его владельца Лешека Чарнецкого в течение полугода продать Идея Банк. Об этом говорится в биржевом сообщении Getin Holding S.A.

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В марте 2023 года НБУ признал репутацию польского акционера Идея Банка небезупречной и установил ему срок для устранения нарушений банковского законодательства – один год с момента принятия решения.

Теперь, когда установленный срок истек, комитет НБУ по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем установил новое требование – продать акции банка.

Срок исполнения – шесть месяцев, начиная с 29 апреля.

Структура собственности Идея Банка (Источник: НБУ)