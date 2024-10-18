Тигипко покупает третий банк

Группа ТАС Сергея Тигипко покупает Идея Банк у Getin Holding за $34 млн

Сергей Тигипко. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Группа "ТАС" Сергея Тигипко, которой уже принадлежат два банка (ТАСкомбанк и Универсал Банк), договорилась о приобретении еще одного. Она купит Идея Банк у польской группы Getin Holding за $34 млн, сообщила пресс-служба ТАС.

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Договор купли-продажи был подписан в пятницу, 18 октября.

Покупателем 100% акций выступит кипрская компания Alkemi Limited из группы ТАС.

Сделка будет закрыта при условии получения разрешения Антимонопольного комитета и согласования со стороны Национального банка.

Если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительные $800 000 за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025 года.

Идея Банк Украина работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты. По состоянию на 30 июня 2024 года, общий баланс Идея Банка составил почти $162 млн.

Польский акционер Идея Банка, компания Getin Holding, обязан продать этот актив до конца октября по требованию НБУ.

Это уже третья попытка продать банк после неудач с Dragon Capital и ПУМБ из-за пандемии и войны.