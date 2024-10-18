Тигипко покупает третий банк
Группа "ТАС" Сергея Тигипко, которой уже принадлежат два банка (ТАСкомбанк и Универсал Банк), договорилась о приобретении еще одного. Она купит Идея Банк у польской группы Getin Holding за $34 млн, сообщила пресс-служба ТАС.
Договор купли-продажи был подписан в пятницу, 18 октября.
Покупателем 100% акций выступит кипрская компания Alkemi Limited из группы ТАС.
Сделка будет закрыта при условии получения разрешения Антимонопольного комитета и согласования со стороны Национального банка.
Если дата закрытия сделки будет позже 31 декабря 2024 года, Alkemi Limited заплатит Getin Holding дополнительные $800 000 за каждый полный календарный месяц, начиная с января 2025 года.
Идея Банк Украина работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты. По состоянию на 30 июня 2024 года, общий баланс Идея Банка составил почти $162 млн.
Польский акционер Идея Банка, компания Getin Holding, обязан продать этот актив до конца октября по требованию НБУ.
Это уже третья попытка продать банк после неудач с Dragon Capital и ПУМБ из-за пандемии и войны.
- В марте 2023 года НБУ признал репутацию польского акционера Идея Банка небезупречной и установил ему срок для устранения нарушений банковского законодательства – один год с момента принятия решения. После того как ему не удалось исправить репутацию, НБУ обязал акционера продать банк.
- Идея Банк (ранее – Прикарпатлесбанк, до 2011 года – Плюс Банк) основан в 1989 году и является одним из старейших на рынке Украины. С июня 2007 года единственным акционером Идея Банка стала польская финансовая группа Getin Holding SA миллиардера Лешека Чарнецкого.