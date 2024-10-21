"Ценник – десятки миллионов". Разработчик CRM о стоимости систем взаимосвязи банк-клиент

Рынок CRM-систем и контакт-центров (колл-центров) для банков – это уже миллиарды гривен

Банки. Despositphoto

Поддержка систем управления взаимоотношений с клиентами и оптимизации бизнес-процессов – CRM-систем (Customer Relationship Management) в среднем стоит банкам около 80 млн грн в год. Общий объем этого рынка составляет около 5 млрд грн.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент Е-Consulting Андрей Безгубенко.

"В Украине рынок CRM (банков. – Ред.) сегодня составляет около 5 миллиардов гривен ежегодно. Это учитывая первоначальные расходы на расширение, а также на ежегодную поддержку и лицензионную составляющую. Сейчас средний ценник на эти услуги за год примерно 80 млн гривен. Это в среднем. Поскольку есть и маленькие банки, которые используют меньше таких решений. Но есть и такие, которые больше", – сказал он.

Сейчас именно эти программные продукты позволяют банку определить, звонить ли клиенту с напоминанием об уплате или с предложением продукта. Однако возможности этих систем не ограничиваются чисто взаимодействием с клиентами.

CRM банков уже способны значительно упростить процесс выдачи кредитов, оценить эффективность работы менеджеров, помогают отчитываться перед НБУ или соответствовать требованиям Минфина.