У Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування копійки в шаг

Фото: НБУ / Flickr

У середу, 1 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували давно анонсований законопроєкт №14093 про перейменування копійки в шаг. Його ініціаторами стали п'ятеро депутатів на чолі з головою парламенту Русланом Стефанчуком.

Відповідні зміни пропонується внести в закони про Національний банк, про пенсійне забезпечення, про ринки капіталу, а також у Податковий кодекс (окремим законопроєктом №14094).

Перейменування не передбачатиме вилучення з грошового обігу розмінних монет номіналом 50 копійок (інших монет-копійок більше не залишилося, з 1 жовтня починають вилучати монету 10 копійок). Монети 50 шагів вводитимуться й перебуватимуть в обігу паралельно, додаткових витрат на це не передбачено.

"Грошова реформа 1996 року заклала основу для функціонування власної та ідентичної національної валюти України – гривні, але не змогла остаточно розірвати зв’язок з російськими традиціями грошового обігу. Як наслідок, у грошовому обігу України навіть через 34 роки з дня проголошення Незалежності існує знаменник, що все ще об’єднує нашу країну з Росією – це назва розмінної монети "копійка", що закріплена на законодавчому рівні", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім України, копійки залишилися лише у ворожих держав – Росії та Білорусі, а також у молдовському Придністров'ї.

"Ігнорувати цей факт – це зберігати зв’язок між Україною та ворожими наративами. Натомість повернення назви "шаг" для сучасної розмінної монети України слугуватиме відновленню історичної справедливості та відрадянщення (дерадянізації) грошового обігу", – заявили депутати.

Вони пропонують присвятити перейменування копійки до 30-річчя грошової реформи України, яке відзначатиметься у 2026 році.

Назва "шаг" для дрібної монети має історичне коріння: вона походить від староукраїнського "сяг" (крок) або "шеляг", широко використовується у народних прислів'ях та у творах класиків української літератури, а також використовувалася в грошовому обігу Української Народної Республіки у 1918-1919 роках.