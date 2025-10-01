В Раде зарегистрировали законопроект о переименовании копейки в шаг

Фото: НБУ / Flickr

В среду, 1 октября, в Верховной Раде зарегистрировали давно анонсированный законопроект №14093 о переименовании копейки в шаг. Его инициаторами стали пятеро депутатов во главе с председателем парламента Русланом Стефанчуком.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы о Национальном банке, о пенсионном обеспечении, о рынках капитала, а также в Налоговый кодекс (отдельным законопроектом №14094).

Переименование не будет предусматривать изъятие из денежного обращения разменных монет номиналом 50 копеек (других монет-копеек больше не осталось, с 1 октября начинают изымать монету 10 копеек). Монеты 50 шагов будут вводиться и находиться в обращении параллельно, дополнительные расходы на это не предусмотрены.

"Денежная реформа 1996 года заложила основу для функционирования собственной и идентичной национальной валюты Украины – гривни, но не смогла окончательно разорвать связь с российскими традициями денежного обращения. Как следствие, в денежном обращении Украины даже через 34 года со дня провозглашения независимости существует знаменатель, который все еще объединяет нашу страну с Россией – это название разменной монеты "копейка", закрепленное на законодательном уровне", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме Украины, копейки остались только у враждебных государств – России и Беларуси, а также в молдовском Приднестровье.

"Игнорировать этот факт – это сохранять связь между Украиной и враждебными нарративами. Тогда как возвращение названия "шаг" для современной разменной монеты Украины будет служить восстановлению исторической справедливости и отсоветизации (десоветизации) денежного обращения", – заявили депутаты.

Они предлагают посвятить переименование копейки к 30-летию денежной реформы Украины, которое будет отмечаться в 2026 году.

Название "шаг" для мелкой монеты имеет исторические корни: оно происходит от староукраинского "сяг" (шаг) или "шеляг", широко используется в народных пословицах и в произведениях классиков украинской литературы, а также использовалось в денежном обращении Украинской Народной Республики в 1918-1919 годах.