Акція "Весна з Ria" та ПУМБ: кешбеки за перекази

Тож, не зволікайте та приймайте участь в акції!

ПУМБ разом із партнером – міжнародною системою переказів Ria Money Transfer підготували чудовий подарунок усім клієнтам банка – можливість отримати кешбек 200 грн або 1000 грн за отримані грошові перекази у мобільному застосунку ПУМБ Online. Один учасник може отримати обидва кешбеки. Розіграш кешбеків відбувається за допомогою сервісу random.org.

Перший розіграш вже відбувся, залишилось ще два. Тож, не зволікайте та приймайте участь в акції!

Умови участі в акції:до 31.05.2024 необхідно отримати грошові перекази Ria Money Transfer у застосунку ПУМБ на суму від 50 USD/EUR. Детальні умови акції за лінком.

Інформація про акцію на сайті Ria Money Transfer.

Також, нагадуємо, що до 31.05.2024 діятимуть знижки до -25% від комісії за перекази в Україну з Молдови та Вірменії. Для отримання знижки необхідно вказати промокод RIA25MD (з Молдови) та RIA25AM (з Вірменії).

Отримати перекази Ria Money Transfer в Україні можуть як існуючі, так і нові клієнти ПУМБ. Новим клієнтам достатньо скачати застосунок, зареєструватися онлайн за допомогою Дії, паперового паспорта або паспорта – ID картки та відкрити картку банка.