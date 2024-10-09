HBO: розробника Bitcoin Сатосі Накамото насправді звати Пітер Тодд

Американський телеканал заявив, що встановив справжню особистість розробника біткоїнів. Людина, на яку він вказав, заперечує цю версію

Пітер Тодд (Фото: HBO)

Телеканал HBO у вівторок, 8 жовтня, опублікував документальний фільм про походження біткоїнів, в якому стверджується, що Сатосі Накамото (розробник криптовалюти, який ховається під псевдонімом) насправді звати Пітер Тодд. Про це пишуть Bloomberg і CNN.

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100-хвилинна стрічка під назвою Money Electric: The Bitcoin Mystery містить інтерв'ю з кількома людьми, які були пов'язані з біткоїнами від самого початку. Серед них британський бізнесмен Адам Бек (якого самого підозрювали в тому, що він — це Накамото), інвестор Роджер Вер, криптоентузіаст Самсон Моу і, власне, Тодд – 39-річний канадський розробник програмного забезпечення.

Пітер Тодд на платформі для розробників GitHub вказаний як консультант з прикладної криптографії, який живе у Торонто. У його профілі у LinkedIn місцем роботи вказані пов'язані з криптовалютою компанії Coinkite, Dark Wallet і Mastercoin.

Автор документалки Каллен Гобак розповів, що витратив роки на вивчення різних теорій про особу Сатосі Накамото, перш ніж зупинитися на Тодді. Він упевнений, що рівень знань та навичок Тодда цілком може відповідати рівню, необхідному для створення першої криптовалюти. Свій висновок режисер робить, посилаючись на низку непрямих доказів, як-от публікації зі старого форуму Bitcoiner.

У фільмі HBO Тодд справді каже: "Я – Сатосі Накамото", але нібито іронізуючи з такого припущення.

У коментарі CNN він категорично заперечив версію HBO: "Для протоколу: я не Сатосі". Він сказав, що фільм Каллена Гобака безвідповідальний і наражає його життя на небезпеку.

На гаманцях Сатосі Накамото міститься понад 1 млн біткоїнів. Це приблизно $62,4 млрд за поточним курсом. Будь-які трансакції за цими гаманцями здатні обвалити ціну криптовалюти, але вони не рухалися вже багато років. Самого Сатосі Накамото не було чути з 2011 року.

Реагуючи на це, Гобак сказав, що Тодду варто спочатку подивитися фільм, перш ніж робити такі коментарі.

"Він мав понад рік, щоб підготуватися до цього моменту. Його реакція мене зовсім не дивує", – сказав режисер.

Він додав, що Тодд у документалці припустив, що Сатосі Накамото – це Адам Бек. "Тому йому варто проаналізувати свою заяву, враховуючи, як охоче він звинувачував інших у тому, що вони – це Сатосі".

Протягом багатьох років дослідники намагалися пов'язати Сатосі Накамото із різними людьми. У 2014 році журнал Newsweek припустив, що це фізик Доріан Накамото. У 2015 році New York Times вказав на вченого Ніка Сабо. Австралієць Крейг Райт сам проголосив себе Сатосі Накамото, але, як потім з'ясувалося в суді, він брехав.