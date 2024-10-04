Названо 10 криптовалют, які найкраще купувати зараз

Серед рекомендованих для купівлі криптовалют є такі, що коштують менше долара

Криптовалюта

Експерти з Coincodex проаналізували 200 криптовалют на основі їх ліквідності та доступності, технології, лідерства в секторі, токеноміці та інших ключових факторах і вибрали десять криптовалют, які наразі є найпривабливішими для купівлі.

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1.Bitcoin

Ціна Bitcoin зростає вже 3 тижні поспіль вперше з січня 2024 року. Одним з основних показників того, що інвестори налаштовані на Bitcoin, є надходження в Bitcoin ETF, які значно зросли. За даними Farside Investors, минулого тижня в Bitcoin ETF було інвестовано 1,1 мільярда доларів.

Ймовірно, ринки біткойнів піднялися завдяки тому, що Федеральна резервна система США оголосила про зниження процентної ставки на 0,5%, а Народний банк Китаю розглядає великий план фіскального стимулювання, який знизить процентні ставки та дозволить банкам збільшити кредитування з метою стимулювання економіки країни.

За останні 24 години вартість Bitcoin зросла на 1,23%. Увечері 4 жовтня ціна Bitcoin становила 61 136 доларів.

2. Sky

Причинами експерти Coincodex називають нещодавній ребрендинг Maker на Sky, який привернув увагу до високовідомого проєкту DeFi. Пропозиція їх нового стейблкоїну USDS стрімко зросла. Зараз в обігу вже стейблкоїн на суму майже 500 млн доларів.

За словами співзасновника Sky Руна Крістенсена, проєкт має на меті позиціювати USDS як стейблкоїн для користувачів, які вже знайомі з Tether, але хотіли б отримати доступ до простого способу отримання винагороди за свої активи.

Наразі власники USDS заробляють 6,25% APY, а прибуток – це дохід, отриманий від протоколу Sky.

Наступними кроками для проєкту Sky Крістенсен бачить партнерство Sky Aave Force з протоколом кредитування DeFi Aave, у якому власники USDS зможуть отримувати як USDS Savings Rate, так і звичайні процентні ставки Aave.

Протокол Sky також буде запущено на Solana, приносячи перший децентралізований стейблкоїн з інтегрованими винагородами на високопродуктивну блокчейн-платформу.

За останні 24 год Sky зріс на 1,56%. Увечері 4 жовтня ціна Sky становила 1449,39 доларів.

3. Celo

Наразі Celo перебуває у проєкті переходу від поточного блокчейну рівня 1, сумісного з EVM, до рівня 2, який функціонуватиме поверх блокчейну Ethereum. Тестову мережу для платформи рівня 2 було запущено в липні 2024 року.

Блокчейн Celo спостерігає неабияке зростання використання стейблкоїнів, нещодавно досягнувши середнього показника за 7 днів близько 700 000 активних адрес, залучених до транзакцій стейблкоїнів. Завдяки своєму швидкому зростанню Celo зараз починає кидати виклик Tron як найбільш широко використовувана блокчейн-платформа для транзакцій стейблкоїнів.

Зараз на платформі Celo є USDT на суму 213 млн доларів, і Tether попередньо викарбував додаткові 200 мільйонів токенів USDT на Celo в очікуванні майбутнього попиту. Tether вперше запустив свій стейблкоїн USDT на Celo у березні цього року.

Попит на трансакції стейблкоїнів на Celo зумовлений такими застосунками, як Minipay і Valora, призначені для користувачів у країнах, що розвиваються, де доступ до банківської системи є важким.

За останні 24 години вартість Celo зросла на 4,27%. Увечері 4 жовтня ціна Celo становила 0,651428 доларів.

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4. Ethereum

"Оскільки Ethereum ETF, як очікується, незабаром почнуть торгувати на ринку США, ETH, безумовно, є одним з найцікавіших криптоактивів, на які варто звернути увагу в короткостроковій перспективі", – зазначають експерти Coincodex.

Після схвалення SEC заявок 19b-4 від бірж, які хочуть вивести на біржу ETF Ethereum, ETH спостерігав значне зростання, що підняло ціну ETH приблизно до 3900 доларів. Зараз вартість помітно знизилась. Однак щойно ETF фактично почнуть торгувати, експерти передбачають сплеск ще однієї порції бичачої активності, яка охопить ринки ETH.

За останні 24 години вартість Ethereum зросла на 3,06%. Увечері 4 жовтня ціна Ethereum становила 2388,08 доларів.

5. Solana

Останній тиждень вересня експерти Coincodex називають захопливим для Solana. Перш за все завдяки конференції Breakpoint, яка проходила у Сінгапурі з 20 до 21 вересня. На конференції було кілька важливих оголошень, які показують, що екосистема Solana продовжує процвітати, і варто стежити за нею у найближчі тижні та місяці.

Найпомітнішою новиною є те, що прототип клієнта Firedancer Solana запущено в основній мережі. Прототип під назвою "Frankendancer" готує основу для розгортання Firedancer в основній мережі, який має намір значно покращити і без того разючу масштабованість блокчейну Solana.

Ще одна цікава новина для Solana полягає в тому, що Solana Mobile анонсувала новий крипто-дружній телефон під назвою Seeker. Він є наступником телефону Saga, випущеного у 2023 році. Очікується, що Seeker вийде у середині 2025 року, і вже є 140 тисяч попередніх замовлень на телефон. Зараз телефон можна попередньо замовити за 500 доларів.

За останні 24 год вартість Solana зросла на 5,02%. Увечері 4 жовтня ціна Solana становила 141,94 долара.

До десятки найкращих криптовалют, які можна купити зараз, за рейтингом Coincodex також увійшли Toncoin, Aptos, Uniswap, XRP, Kaspa.