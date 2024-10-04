Названы 10 криптовалют, которые лучше покупать сейчас

Крипто

Эксперты Coincodex проанализировали 200 криптовалют на основе их ликвидности и доступности, технологии, лидерства в секторе, токеномике и других ключевых факторах и выбрали десять криптовалют, которые на данный момент являются наиболее привлекательными для покупки.

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1.Bitcoin

Цена Bitcoin растет уже три недели подряд впервые с января 2024 года. Одним из основных показателей того, что инвесторы настроены на Bitcoin, являются поступления в Bitcoin ETF, которые значительно выросли. По данным Farside Investors, на прошлой неделе в Bitcoin ETF было инвестировано 1,1 миллиарда долларов.

Вероятно, биткоиновые рынки поднялись благодаря тому, что Федеральная резервная система США объявила о снижении процентной ставки на 0,5%, а Народный банк Китая рассматривает крупный план фискального стимулирования, который снизит процентные ставки и позволит банкам увеличить кредитование с целью стимулирования экономики страны.

За последние 24 часа стоимость Bitcoin выросла на 1,23%. Вечером 4 октября цена Bitcoin составила 61 136 долларов.

2. Sky

Причинами эксперты Coincodex называют недавний ребрендинг Maker на Sky, привлекший внимание к высокоизвестному проекту DeFi. Предложение их нового стейблкойна USDS стремительно возросло. Сейчас в обращении уже находится стейблкоин на сумму почти 500 млн долларов.

По словам соучредителя Sky Руна Кристенсена, цель позиционировать USDS как стейблкойн для пользователей, которые уже знакомы с Tether, но хотели бы получить доступ к простому способу получения вознаграждения за свои активы.

В настоящее время владельцы USDS зарабатывают 6,25% APY, а прибыль – это доход, полученный от протокола Sky.

Следующими шагами для проекта Sky Кристенсен видит партнерство Sky Aave Force с протоколом кредитования DeFi Aave, в котором владельцы USDS смогут получать как USDS Savings Rate, так и обычные процентные ставки Aave.

Протокол Sky также будет запущен на Solana, принося первый децентрализованный стейблкоин с встроенными вознаграждениями на высокопроизводительную блокчейн-платформу.

За последние 24 ч Sky вырос на 1,56%. Вечером 4 октября цена Sky составила 1449,39 долларов.

3. Celo

В настоящее время Celo находится в проекте перехода от текущего блокчейна уровня 1, совместимого с EVM, к уровню 2, который будет функционировать поверх блокчейна Ethereum. Тестовая сеть для платформы уровня 2 была запущена в июле 2024 года.

Блокчейн Celo наблюдает поразительный рост использования стейблкойнов, недавно достигнув среднего показателя за 7 дней около 700 000 активных адресов, вовлеченных в транзакции стейблкойнов. Благодаря своему быстрому росту Celo сейчас начинает бросать вызов Tron как наиболее широко используемая блокчейн-платформа для транзакций стейблкойнов.

Сейчас на платформе Celo есть USDT на сумму 213 млн долларов, и Tether предварительно отчеканил дополнительные 200 миллионов токенов USDT на Celo в ожидании будущего спроса. Tether впервые запустил свой стейблкойн USDT на Celo в марте этого года.

Спрос на трансакции стейблкойнов на Celo обусловлен такими приложениями, как Minipay и Valora, которые предназначены для пользователей в развивающихся странах, где доступ к банковской системе тяжел.

За последние 24 часа стоимость Celo выросла на 4,27%. Вечером 4 октября цена Celo составляла 0,651428 долларов.

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4. Ethereum

"Поскольку Ethereum ETF, как ожидается, в скором времени начнут торговать на рынке США, ETH, безусловно, является одним из самых интересных криптоактивов, на которые стоит обратить внимание в краткосрочной перспективе", – отмечают эксперты Coincodex.

После одобрения SEC заявок 19b-4 от бирж, которые хотят вывести на биржу ETF Ethereum, ETH наблюдал значительный рост, поднявший цену ETH примерно до 3900 долларов. Сейчас стоимость заметно снизилась. Однако как только ETF фактически начнут торговать, эксперты предполагают всплеск еще одной порции бычьей активности, которая охватит рынки ETH.

За последние 24 часа стоимость Ethereum выросла на 3,06%. Вечером 4 октября цена Ethereum составила 2388,08 долларов.

5. Solana

Последнюю неделю сентября эксперты Coincodex называют увлекательной для Solana. Прежде всего, благодаря конференции Breakpoint, которая проходила в Сингапуре с 20 по 21 сентября. На конференции было несколько важных объявлений, показывающих, что экосистема Solana продолжает преуспевать, и следует следить за ней в ближайшие недели и месяцы.

Самым заметным новшеством является то, что прототип клиента Firedancer Solana запущен в основной сети. Прототип под названием "Frankendancer" готовит основу для развертывания Firedancer в основной сети, который намерен значительно улучшить и без того впечатляющую масштабируемость блокчейна Solana.

Еще одна интересная новость для Solana состоит в том, что Solana Mobile анонсировала новый крипто-дружественный телефон под названием Seeker. Он является преемником телефона Saga, выпущенного в 2023 году. Ожидается, что Seeker выйдет в середине 2025 года, и уже есть 140 тысяч предварительных заказов на телефон. Теперь телефон можно предварительно заказать за 500 долларов.

За последние 24 часа стоимость Solana выросла на 5,02%. Вечером 4 октября цена Solana составляла 141,94 доллара.

В десятку самых лучших криптовалют, которые можно купить сейчас, по рейтингу Coincodex также вошли Toncoin, Aptos, Uniswap, XRP, Kaspa.