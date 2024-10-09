HBO: разработчика Bitcoin Сатоси Накамото на самом деле зовут Питер Тодд

Американский телеканал заявил, что установил подлинную личность разработчика биткоинов. Человек, на которого он указал, отрицает эту версию

Питер Тодд (Фото: HBO)

Телеканал HBO во вторник, 8 октября, опубликовал документальный фильм о происхождении биткоинов, в котором утверждается, что Сатоси Накамото (разработчик криптовалюты, скрывающийся под псевдонимом) на самом деле зовут Питер Тодд. Об этом пишут Bloomberg и CNN.

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100-минутная лента под названием Money Electric: The Bitcoin Mystery содержит интервью с несколькими людьми, связанными с биткоинами с самого начала. Среди них британский бизнесмен Адам Бэк (которого самого подозревали в том, что он — это Накамото), инвестор Роджер Вер, криптоэнтузиаст Самсон Моу и, собственно, Тодд – 39-летний канадский разработчик программного обеспечения.

Питер Тодд на платформе для разработчиков GitHub указан как консультант по прикладной криптографии, живущий в Торонто. В его профиле в LinkedIn местом работы указаны связанные с криптовалютой компании Coinkite, Dark Wallet и Mastercoin.

Автор документалки Каллен Хобак рассказал, что потратил годы на изучение различных теорий о личности Сатоси Накамото, прежде чем остановиться на Тодде. Он уверен, что уровень знаний и навыков Тодда вполне может соответствовать уровню, необходимому для создания первой криптовалюты. Свой вывод режиссер делает, ссылаясь на ряд косвенные доказательства, например публикации на старом форуме Bitcoiner.

В фильме HBO Тодд действительно говорит: "Я – Сатоси Накамото", но якобы иронизируя с такого предположения.

В комментарии CNN он категорически отбросил версию HBO: "Для протокола: я не Сатоси". Он сказал, что фильм Каллена Хобака безответственен и подвергает его жизнь опасности.

На кошельках Сатоси Накамото содержится более 1 млн биткоинов. Это примерно $62,4 млрд по нынешнему курсу. Любые трансакции по этим кошелькам способны обвалить цену криптовалюты, но они не двигались уже много лет. Самого Сатоси Накамото не было слышно с 2011 года.

Реагируя на это, Хобак сказал, что Тодду стоит сначала посмотреть фильм, прежде чем делать такие комментарии.

"У него было больше года, чтобы подготовиться к этому моменту. Его реакция меня совсем не удивляет", — сказал режиссер.

Он добавил, что Тодд в документалке предположил, что Сатоси Накамото – это Адам Бэк. "Поэтому ему следует проанализировать свое заявление, учитывая, как охотно он обвинял других в том, что они – это Сатоси".

В течение многих лет исследователи пытались связать Сатоси Накамото с разными людьми. В 2014 году журнал Newsweek предположил, что это физик Дориан Накамото. В 2015 году New York Times указал на ученого Ника Сабо. Австралиец Крэйг Райт сам провозгласил себя Сатоси Накамото, но, как потом выяснилось в суде, он лгал.