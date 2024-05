Notcoin-лихоманка: як заробити на токенах після лістингу

На правах реклами

Notcoin вперше був представлений у 2023 році як "мемкоін" командою розробників Open Builders і використовувався як ігровий токен в однойменній Web3-грі з механізмом майнінгу "tap-to-earn", що стала популярною серед користувачів за лічені дні і зібрала понад 35 млн гравців. Гра стала миттєво віральною через свій простий сюжет: для участі в ній користувачеві лише потрібно натискати на монету в мобільному додатку, а також виконувати невеликі завдання. Як винагороду користувачеві нараховувалися монети Notcoin.

16 травня 2024 року на криптобіржі OKX та інших найбільших біржах відбувся лістинг Notcoin. Що робити далі з активами та які інструменти використовувати для додаткового заробітку? Нижче розповідаємо про актуальні акції та корисні інструменти.

Вже зараз власники Notcoin можуть взяти участь у серії промокампаній на ОКХ, серед яких змагання із призовим пулом на 300 млн NOT. Ця ініціатива поряд з недавнім додаванням Notcoin на платформу Jumpstart спрямована на те, щоб запропонувати користувачам більше способів взаємодії з екосистемою Notcoin, яка вже налічує 35 млн учасників.

Торгова кампанія NOT із призовим фондом у 300 млн NOT, що стартувала 16 травня та закінчується 31 травня, пропонує винагороду у розмірі 10 000 NOT кожному кваліфікованому користувачеві за внесення депозиту та торгівлю на платформі ОКХ у парі NOT/USDT.

​​Також біржа запустила акцію "Вчіться і заробляйте". З 14 по 31 травня користувачам пропонується ознайомитися з навчальними матеріалами про Notcoin, відповісти на прості питання квіза у додатку та отримати за це нагороди у TON.

На ОКХ представлені інструменти, які дозволяють збільшити активи у NOT, наприклад, стейкінг у розділі "Простий Earn" із щоденним нарахуванням відсотків допомагає заробляти на вільних коштах. Крім цього, користувачі можуть випробувати торгівлю зі спеціальним grid-ботом для пар NOT/USDT, який допоможе отримати додаткову вигоду від волатильності курсу NOT, купуючи токен за низькою і продаючи за високою ціною.