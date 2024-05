Notcoin-лихорадка: как заработать на токенах после листинга

На правах рекламы

Notcoin впервые был представлен в 2023 году как "мемкоин" командой разработчиков Open Builders и использовался в качестве игрового токена в одноименной Web3-игре с механизмом майнинга "tap-to-earn", ставшей популярной среди пользователей за считанные дни и собравшей более 35 млн игроков. Игра стала мгновенно виральной из-за своего простого сюжета: для участия в ней пользователю лишь требовалось нажимать на монету в мобильном приложении, а также выполнять небольшие задания. В качестве вознаграждения пользователю начислялись монеты Notcoin.

16 мая 2024 года на криптобирже OKX и других крупнейших биржах состоялся листинг Notcoin. Что делать далее с активами и какие инструменты использовать для дополнительного заработка? Ниже рассказываем про актуальные промоакции и полезные инструменты.

Уже сейчас владельцы Notcoin могут принять участие в серии промокампаний на ОКХ, в числе которых состязание с призовым пулом на 300 млн NOT. Эта инициатива, наряду с недавним добавлением Notcoin на платформу Jumpstart, направлена на то, чтобы предложить пользователям больше способов взаимодействия с экосистемой Notcoin, которая уже насчитывает 35 млн участников.

Торговая кампания NOT с призовым фондом в 300 млн NOT, стартовавшая 16 мая и заканчивающаяся 31 мая, предлагает вознаграждение в размере 10 000 NOT каждому квалифицированному пользователю за внесение депозита и торговлю на платформе ОКХ в паре NOT/USDT.

Также биржа запустила промоакцию "Учитесь и зарабатывайте". С 14 по 31 мая пользователям предлагается ознакомиться с обучающими материалами о Notcoin, ответить на простые вопросы квиза в приложении и получить за это награды в TON.

На ОКХ представлены инструменты, которые позволяют увеличить активы в NOT, например, стейкинг в разделе "Простой Earn" с ежедневным начислением процентов помогает зарабатывать на свободных средствах. Помимо этого пользователи могут опробовать торговлю со специальным grid-ботом для пар NOT/USDT, который поможет получить дополнительную выгоду от волатильности курса NOT, покупая токен по низкой и продавая по высокой цене.