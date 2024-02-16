Глава Euroclear не погодилася з планом G7 використати заморожені активи Росії

Лів Мострі вважає, що заморожені активи Росії не можна використовувати як заставу, бо це дуже схоже на непряме стягнення

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Використання заморожених російських активів як застави для репараційних бондів для України може негативно вплинути на фінансову стабільність у Європі, сказала Financial Times директорка бельгійського депозитарію Euroclear Лів Мострі.

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Вона вважає, що такий план несе не менші ризики, як і пряма конфіскація.

Мострі сказала, що запропонований Великою сімкою план майже не відрізняється від стягнення активів. Цей крок може обернутися для Euroclear судовими позовами.

"Використання активів, які вам не належать, як застави, є досить близьким до непрямого стягнення або зобов'язання щодо майбутнього стягнення, що може мати точно такий же вплив на ринки, як і пряме стягнення", – сказала вона.

На рахунках Euroclear знаходиться близько 191 млрд євро російського Центробанку. Це майже три четвертих від усієї суми суверенних активів Росії, заморожених за кордоном після початку повномасштабної російської агресії проти України.

"Ми не бачимо, як Центральний російський банк просто усвідомить той факт, що активи були стягнені та зобов’язання Euroclear за ними припинили існування", – сказала вона.

Водночас Мострі не протестує проти запропонованого Євросоюзом плану використати прибуток від затриманих активів для допомоги Україні.