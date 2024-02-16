Глава Euroclear не согласилась с планом G7 использовать замороженные активы России

Лив Мостри считает, что замороженные активы России нельзя использовать как залог, потому что это очень похоже на косвенное взыскание

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Использование замороженных российских активов как залога для репарационных бондов для Украины может негативно повлиять на финансовую стабильность в Европе, сказала Financial Times директор бельгийского депозитария Euroclear Лив Мостри.

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Она считает, что такой план несет не меньшие риски, как и прямая конфискация.



Мостри сказала, что предложенный Большой семеркой план почти не отличается от взыскания активов. Этот шаг может обернуться для Euroclear судебными исками.

"Использование активов, которые вам не принадлежат, как залог, достаточно близко к непрямому взысканию или обязательству по будущему взысканию, что может иметь точно такое же влияние на рынки, как и прямое взыскание", — сказала она.

На счетах Euroclear находится около 191 млрд евро российского Центробанка. Это почти три четверти от всей суммы суверенных активов России, замороженных за границей после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

"Мы не видим, как Центральный российский банк просто примет тот факт, что активы были взысканы и обязательства Euroclear по ним прекратили существование", – сказала она.

В то же время Мостри не протестует против предложенного Евросоюзом плана использовать прибыль от задержанных активов для помощи Украине.