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Кабмін запропонував відв'язати виплати за рішеннями суду від мінімальної зарплати

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 12:36
Кабмін запропонував відв'язати виплати за рішеннями суду від мінімальної зарплати - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді встановити у 2024 році окремий розмір мінімальної зарплати як розрахункової величини для обчислення виплат за рішеннями суду. Про це повідомляється в проєкті державного бюджету.

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Кабмін пропонує депутатам підвищити мінімальну зарплату з 1 січня 2024 року до 7100 грн (зараз – 6700 грн), а з 1 квітня 2024 року – ще до 8000 грн.

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Щоб не підвищувати виплати за рішеннями суду, уряд пропонує встановити окремий знижений розмір мінімальної зарплати, від якого будуть обчислюватися суми.

  • Мінімальна зарплата в Україні не змінювалася з 1 жовтня 2022 року і становить 6700 грн.
Андрій Водяний

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