Кабмін запропонував відв'язати виплати за рішеннями суду від мінімальної зарплати
15.09.2023, 12:36
Фото: depositphotos.com
Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді встановити у 2024 році окремий розмір мінімальної зарплати як розрахункової величини для обчислення виплат за рішеннями суду. Про це повідомляється в проєкті державного бюджету.
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Кабмін пропонує депутатам підвищити мінімальну зарплату з 1 січня 2024 року до 7100 грн (зараз – 6700 грн), а з 1 квітня 2024 року – ще до 8000 грн.
Щоб не підвищувати виплати за рішеннями суду, уряд пропонує встановити окремий знижений розмір мінімальної зарплати, від якого будуть обчислюватися суми.
- Мінімальна зарплата в Україні не змінювалася з 1 жовтня 2022 року і становить 6700 грн.
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