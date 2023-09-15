Кабмин предложил отвязать выплаты по решениям суда от минимальной зарплаты

Кабинет министров предложил Верховной Раде установить в 2024 году отдельный размер минимальной зарплаты в качестве расчетной величины для расчета выплат по решениям суда. Об этом говорится в проекте государственного бюджета.

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Кабмин предлагает депутатам повысить минимальную зарплату с 1 января 2024 года до 7100 грн (сейчас – 6700 грн), а с 1 апреля 2024 года – еще до 8000 грн.

Чтобы не повышать выплаты по решениям суда, правительство предлагает установить отдельный сниженный размер минимальной зарплаты, от которого будут рассчитываться суммы.