Кабмин предложил отвязать выплаты по решениям суда от минимальной зарплаты
15.09.2023, 12:36
Фото: depositphotos.com
Кабинет министров предложил Верховной Раде установить в 2024 году отдельный размер минимальной зарплаты в качестве расчетной величины для расчета выплат по решениям суда. Об этом говорится в проекте государственного бюджета.
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Кабмин предлагает депутатам повысить минимальную зарплату с 1 января 2024 года до 7100 грн (сейчас – 6700 грн), а с 1 апреля 2024 года – еще до 8000 грн.
Чтобы не повышать выплаты по решениям суда, правительство предлагает установить отдельный сниженный размер минимальной зарплаты, от которого будут рассчитываться суммы.
- Минимальная зарплата в Украине не изменялась с 1 октября 2022 года и составляет 6700 грн.
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