КРАІЛ за один місяць отримала близько 700 заявок на ліцензії за азартними іграми
До Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) надійшло 686 заяв на отримання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор протягом листопада 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Комісії.
КРАІЛ видала 139 ліцензій.
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Більшість виданих ліцензій – 104 – на гральні автомати. Ще 30 – на гральні столи та гральні столи з кільцем рулетки.
Також було видано одну ліцензію на онлайн-казино.
Водночас за 177 заявами ухвалено рішення залишити їх без розгляду, оскільки документи, що додаються до заяв, не містили обов'язкових даних.
Трьом заявникам було відмовлено у виданні ліцензій.
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