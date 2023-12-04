Гральний бізнес сплатив рекордну суму податків у листопаді

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Гральний бізнес заплатив 2,26 млрд грн податків у листопаді, що вдесятеро більше, ніж за весь 2021 рік і втричі, ніж за весь 2022 рік. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ця найбільша сума сплаченого гральними компаніями податку за місяць у 2023 році. Попередній рекорд було зафіксовано у серпні — 2 млрд грн.

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Надходження від грального бізнесу за жовтень становили 700,8 млн грн.

У 2022 році гральний бізнес заплатив 730,9 млн грн податків до держбюджету. У 2021 році — 204,8 млн грн.

Очікувалося, що податкові надходження від операторів грального ринку за 2023 рік складуть близько 8 млрд грн. Компанії вже сплатили 9,6 млрд грн податків від початку року.

Надходження можуть бути набагато більшими, якщо оператори погодяться заплатити 51,2 млрд грн додаткових податків, які донарахувала Державна податкова служба.

Компанії готуються оскаржувати це рішення у судах.

Джерело: Ярослав Железняк/telegram

У НБУ повідомили, що гральний бізнес формує майже половину еквайрингу в Україні.

США запропонували свій досвід боротьби з мафією для протидії росіянам у гральному бізнесі.

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