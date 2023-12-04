Игорный бизнес заплатил рекордную сумму налогов в ноябре

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Игорный бизнес заплатил 2,26 млрд грн налогов в ноябре, что в 10 раз больше, чем за весь 2021 год и в три раза, чем за весь 2022 год. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Эта самая крупная сумма уплаченного игорными компаниями налога за месяц в 2023 году. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе — 2 млрд грн.

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Поступления от игорного бизнеса за октябрь составили 700,8 млн грн.

В 2022 году игорный бизнес заплатил 730,9 млн грн налогов в госбюджет. В 2021 году — 204,8 млн грн.

Ожидалось, что налоговые поступления от операторов игорного рынка за 2023 год составят около 8 млрд грн. Компании заплатили уже 9,6 млрд грн налогов с начала года.

Поступления могут быть гораздо большими, если операторы согласятся заплатить 51,2 млрд грн дополнительных налогов, которые доначислила Государственная налоговая служба.

Компании готовятся оспаривать это решение в судах.

Источник: Ярослав Железняк/telegram

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