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Игорный бизнес заплатил с начала года в 37 раз больше налогов, чем за весь мирный 2021 год

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 15:50
Игорный бизнес заплатил с начала года в 37 раз больше налогов, чем за весь мирный 2021 год - Фото
Фото: depositphotos.com

Игорный бизнес заплатил 7,35 млрд грн налогов за 10 месяцев 2023 года, что в 10 раз больше, чем за весь прошлый год, и в 37 раз больше, чем за мирный 2021 год. Данные опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.  

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Поступления от игорного бизнеса за октябрь составили 700,8 млн грн.

В 2022 году игорный бизнес заплатил 730,9 млн грн налогов в госбюджет.

Наибольшая сумма месячных налоговых поступлений была зафиксирована в августе  — более 2 млрд грн.

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Роман Брыль
игорный бизнесгосбюджетналоги
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