Гральний бізнес заплатив із початку року у 37 разів більше податків, ніж за весь мирний 2021 рік

Гральний бізнес заплатив 7,35 млрд грн податків за 10 місяців 2023 року, що удесятеро більше проти минулого року та у 37 разів більше проти мирного 2021 року. Дані опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

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Надходження від грального бізнесу за жовтень становили 700,8 млн грн.

У 2022 році гральний бізнес заплатив 730,9 млн грн податків до держбюджету.

Найбільшу суму місячних податкових надходжень було зафіксовано у серпні — понад 2 млрд грн.

24 жовтня 2023 року в НБУ повідомили, що гральний бізнес формує майже половину еквайрингу в Україні.

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