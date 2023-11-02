Гральний бізнес заплатив із початку року у 37 разів більше податків, ніж за весь мирний 2021 рік
02.11.2023, 15:50
Фото: depositphotos.com
Гральний бізнес заплатив 7,35 млрд грн податків за 10 місяців 2023 року, що удесятеро більше проти минулого року та у 37 разів більше проти мирного 2021 року. Дані опублікував народний депутат Ярослав Железняк.
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Надходження від грального бізнесу за жовтень становили 700,8 млн грн.
У 2022 році гральний бізнес заплатив 730,9 млн грн податків до держбюджету.
Найбільшу суму місячних податкових надходжень було зафіксовано у серпні — понад 2 млрд грн.
- 24 жовтня 2023 року в НБУ повідомили, що гральний бізнес формує майже половину еквайрингу в Україні.
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