КРАИЛ за один месяц получила около 700 заявок на лицензии по азартным играм

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В Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) поступило 686 заявлений о получении лицензий в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр в течение ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

КРАИЛ выдала 139 лицензий.

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Большинство выданных лицензий – 104 – на игровые автоматы. Еще 30 – на игральные столы и игральные столы с кольцом рулетки.

Также была выдана одна лицензия на онлайн-казино.

В то же время по 177 заявлениям приняты решения оставить их без рассмотрения, поскольку прилагаемые к заявлениям документы не содержали обязательных данных.

Трем заявителям было отказано в выдаче лицензий.

Источник: КРАИЛ

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