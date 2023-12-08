КРАИЛ за один месяц получила около 700 заявок на лицензии по азартным играм
В Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) поступило 686 заявлений о получении лицензий в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр в течение ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
КРАИЛ выдала 139 лицензий.
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Большинство выданных лицензий – 104 – на игровые автоматы. Еще 30 – на игральные столы и игральные столы с кольцом рулетки.
Также была выдана одна лицензия на онлайн-казино.
В то же время по 177 заявлениям приняты решения оставить их без рассмотрения, поскольку прилагаемые к заявлениям документы не содержали обязательных данных.
Трем заявителям было отказано в выдаче лицензий.
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