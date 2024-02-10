На підтримку українських підприємців виділять з бюджету 40 млрд грн

Фото: t.me/Denys_Smyhal

У цьому році з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям уряд виділить близько 40 млрд грн. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram.

Таке рішення ухвалили за результатами проведеної робочої наради з представниками Мінфіну, Міністерства економіки, Офісу президента та народними депутатами.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

У межах стимулювання також пропонують розширювати програму єРобота, пільгове кредитування.

"Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно орієнтовану економіку", – написав прем'єр.