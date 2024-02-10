На підтримку українських підприємців виділять з бюджету 40 млрд грн
У цьому році з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям уряд виділить близько 40 млрд грн. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Telegram.
Таке рішення ухвалили за результатами проведеної робочої наради з представниками Мінфіну, Міністерства економіки, Офісу президента та народними депутатами.
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У межах стимулювання також пропонують розширювати програму єРобота, пільгове кредитування.
"Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно орієнтовану економіку", – написав прем'єр.
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