В поддержку украинских предпринимателей выделят из бюджета 40 млрд грн

Фото: t.me/Denys_Smyhal

В этом году из бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям правительство выделит около 40 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.

Такое решение было принято по результатам проведенного рабочего совещания с представителями Минфина, Министерства экономики, Офиса президента и народными депутатами.

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В рамках стимулирования также предлагают расширять программу єРобота, льготное кредитование.

"Создаем новые индустриальные парки. Запускаем больше проектов страхования инвестиций от военных рисков. Строим новую экспортно ориентированную экономику", – написал премьер.