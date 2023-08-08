До 4000 евро без бизнес-плана: предпринимателям предлагают гранты от ЕС и Германии

В Украине запустили новый пакет грантов от EU4Business для микробизнеса при финансовой поддержке ЕС и правительства Германии на общую сумму 3 млн евро. Об этом сообщается на правительственном портале.

Главная цель грантов – поддержать возобновление предпринимательской деятельности на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий, а также усилить устойчивость микробизнеса в других регионах Украины во время войны.

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Предприниматели смогут получить финансовую поддержку до 4000 евро (в гривне) на возобновление деятельности через три уполномоченных банка. Средства могут быть направлены на приобретение оборудования, закупку сырья и материалов, выплату заработной платы, арендную плату и другие неотложные хозяйственные расходы.

Никаких расчетов и бизнес-планов делать не нужно. Рейтинговая система Фонда развития предпринимательства автоматически рассчитает рейтинг и определит победителей конкурсов.

Отбор участников программы будет производиться по результатам конкурсов для следующих категорий предприятий:

- около 250 грантов для наиболее пострадавших от войны областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская (кроме города Киев), Луганская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Херсонская (прием заявок с 8 по 21 августа 2023 года);

- около 250 грантов для деоккупированных территорий Донецкой, Киевской (кроме города Киев), Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей (прием заявок с 22 августа по 4 сентября);

- около 250 грантов для предпринимателей из других регионов Украины, кроме временно оккупированных (прием заявок с 5 по 18 сентября 2023 года).

К программе могут присоединиться микропредприятия, которые:

- имеют до девяти работников и годовой доход до 2 млн евро;

- имеют положительную кредитную историю;

- не имеют задолженности перед бюджетом Украины;

- не получали международную техническую помощь с 1 февраля 2022 года.

Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на портале Дія, где указать информацию о показателях деятельности предприятия до войны и за время боевых действий. Также необходимо определить четкие направления использования средств микрогранта, которые не могут изменяться при финансировании.

3 июля 2023 года США выделили новый пакет грантов для украинского бизнеса: до $150 000 на развитие.

6 августа предпринимателям из Киева и трех областей предложили гранты в поддержку бизнеса.

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