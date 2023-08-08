До 4000 евро без бизнес-плана: предпринимателям предлагают гранты от ЕС и Германии
В Украине запустили новый пакет грантов от EU4Business для микробизнеса при финансовой поддержке ЕС и правительства Германии на общую сумму 3 млн евро. Об этом сообщается на правительственном портале.
Главная цель грантов – поддержать возобновление предпринимательской деятельности на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий, а также усилить устойчивость микробизнеса в других регионах Украины во время войны.
Предприниматели смогут получить финансовую поддержку до 4000 евро (в гривне) на возобновление деятельности через три уполномоченных банка. Средства могут быть направлены на приобретение оборудования, закупку сырья и материалов, выплату заработной платы, арендную плату и другие неотложные хозяйственные расходы.
Никаких расчетов и бизнес-планов делать не нужно. Рейтинговая система Фонда развития предпринимательства автоматически рассчитает рейтинг и определит победителей конкурсов.
Отбор участников программы будет производиться по результатам конкурсов для следующих категорий предприятий:
- около 250 грантов для наиболее пострадавших от войны областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская (кроме города Киев), Луганская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Херсонская (прием заявок с 8 по 21 августа 2023 года);
- около 250 грантов для деоккупированных территорий Донецкой, Киевской (кроме города Киев), Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей (прием заявок с 22 августа по 4 сентября);
- около 250 грантов для предпринимателей из других регионов Украины, кроме временно оккупированных (прием заявок с 5 по 18 сентября 2023 года).
К программе могут присоединиться микропредприятия, которые:
- имеют до девяти работников и годовой доход до 2 млн евро;
- имеют положительную кредитную историю;
- не имеют задолженности перед бюджетом Украины;
- не получали международную техническую помощь с 1 февраля 2022 года.
Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на портале Дія, где указать информацию о показателях деятельности предприятия до войны и за время боевых действий. Также необходимо определить четкие направления использования средств микрогранта, которые не могут изменяться при финансировании.
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