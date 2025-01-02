НБУ продав рекордні $5,3 млрд за місяць для підтримки гривні
Національний банк України у грудні 2024 року реалізував на міжбанківському валютному ринку $5,28 млрд в еквіваленті. Як свідчать дані на сайті НБУ, обсяги продажу валюти для підтримки курсу гривні у грудні досягли піка.
Для порівняння, в листопаді 2024-го НБУ витратив для згладжування курсових коливань на міжбанківському валютному ринку $2,73 млрд, у жовтні – $3,43 млрд.
Загалом у 2024 році НБУ продав на міжбанку близько $34,94 млрд, а купив лише $0,13 млрд.
- У період з 23 до 27 грудня Національний банк України реалізував на міжбанківському валютному ринку $1,625 млрд. Цей обсяг став найбільшим із початку року.