НБУ продал рекордные $5,3 млрд за месяц для поддержки гривни

Фото: Pexels

Национальный банк Украины в декабре 2024 года реализовал на межбанковском валютном рынке $5,28 млрд в эквиваленте. Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, объемы продаж валюты для поддержки курса гривни в декабре достигли пика.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Источник: НБУ

Для сравнения, в ноябре 2024-го НБУ потратил для сглаживания курсовых колебаний на межбанковском валютном рынке $2,73 млрд, в октябре – $3,43 млрд.

В целом в 2024 году НБУ продал на межбанке около $34,94 млрд, а купил всего $0,13 млрд.