НБУ установил новый рекорд по продаже валюты для поддержки гривны

Нацбанк продал за неделю $1,6 млрд для поддержки гривны. Это рекорд с начала полномасштабной войны

Фото: НБУ

В период с 23 по 27 декабря Национальный банк Украины реализовал на межбанковском валютном рынке $1,625 млрд. Этот объем стал самым большим с начала года, согласно официальным данным, обнародованным на сайте НБУ.

В декабре 2024 года объемы продаж валюты достигли своего пика, превышая все предыдущие показатели с начала 2022 года.

На прошлой неделе Нацбанк не производил закупки валюты на рынке. По итогам валютных торгов официальный курс гривны по отношению к доллару на понедельник, 30 декабря, установлен на уровне 41,9403 грн/$. Для сравнения, в пятницу, 27 декабря, курс составлял 41,8447 грн/$. В то же время 24 декабря гривня достигла нового исторического минимума – 41,9910 грн/$.

В течение 2024 года НБУ купил на валютном рынке всего $126 млн, в то время как продажа из резервов составила $34,57 млрд. Этот объем значительно превышает показатели 2022 ($26,38 млрд) и 2023 ($28,83 млрд).

Ранее, в период с 16 по 20 декабря, Нацбанк продал $1,417 млрд, что на тот момент было самым большим объемом за 2024 год.

Согласно графику, со второй половины года темпы продаж значительно выросли, достигая пиковых значений в декабре. Покупка валюты практически отсутствует, а сальдо остается значительно отрицательным, указывая на активное использование резервов для стабилизации курса.

Инфографика: НБУ