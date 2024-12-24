Что задавало курс гривни в 2024 году

Еще в октябре 2023 года НБУ перешел от фиксированного курса гривни к политике управляемой гибкости. Это, как отметил в комментарии LIGA.net член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, по факту определило будущее ослабление гривни для большей адаптации экономики к внешним и внутренним условиям, снижение влияния будущих валютных шоков и уничтожение множественности курсов.

В общем, в 2024 году гривня контролируемо девальвировала под наблюдением Нацбанка. НБУ пытался соблюдать безопасное для гривневых вкладов и уровня инфляции движение курса, не допуская сильных колебаний.

В течение года начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии LIGA.net отмечает условно два основных этапа заметного удорожания валюты (увеличение курса на 2% и более).

"При этом по времени вторая "волна" является логическим продолжением первой", – отмечает он.

Рост курса доллара по отношению к гривне происходил в период с марта по апрель включительно. За этот период официальный курс доллара в среднем вырос на 4% – с 38,04 грн/доллар до 39,51 грн/доллар.

"На май по отношению к другим месяцам пришлось наибольшее подорожание американского доллара. Иными словами, за календарную весну доллар "прибавил" более 6% стоимости", – констатирует Лесовой.

В целом с мая по июнь включительно официальный курс доллара вырос на 2,3% – с 39,51 до 40,45 грн.

С июля 2024 года гривня перешла в длинный боковой коридор 41-41,5 грн/доллар. В декабре начала немного ослабевать.

Фундаментальным макроэкономическим фактором, определившим ослабление гривни почти на 9% в 2024 году помимо продолжения широкомасштабной войны Андрей Шевчишин называет дефицит платежного баланса.