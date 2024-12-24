Що задавало курс гривні у 2024 році

Ще в жовтні 2023 року НБУ перейшов від фіксованого курсу гривні до політики керованої гнучкості. Це, як зазначив у коментарі LIGA.net член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, по факту визначило майбутнє послаблення гривні задля більшої адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх умов, зниження впливу майбутніх валютних шоків та знищення множинності курсів.

Загалом у 2024 році гривня контрольовано девальвувала під наглядом Нацбанку. НБУ намагався дотримуватися безпечного для гривневих вкладів та рівня інфляції руху курсу, не допускаючи сильних коливань.

Протягом року начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі LIGA.net відзначає умовно два основні етапи помітного здорожчання валюти (збільшення курсу на 2% і більше).

"При цьому у часі друга "хвиля" є логічним продовженням першої", – зазначає він.

Зростання курсу долара щодо гривні відбувалося в період з березня до квітня включно. За цей період офіційний курс долара в середньому зріс на 4% – з 38,04 грн/долар до 39,51 грн/долар.

"На травень у співвідношенні до інших місяців припало найбільше здорожчання американського долара. Інакше кажучи, за календарну весну долар "здобув" понад 6% вартості", – констатує Лєсовий.

У цілому з травня по червень включно офіційний курс долара зріс на 2,3% – з 39,51 грн до 40,45 грн.

З липня 2024 року гривня перейшла в довгий боковий коридор 41-41,5 грн/долар. У грудні – почала дещо послаблюватись.

Фундаментальним макроекономічним фактором, який визначив послаблення гривні майже на 9% у 2024 році крім продовження широкомасштабної війни Андрій Шевчишин називає дефіцит платіжного балансу.