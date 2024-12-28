НБУ встановив новий рекорд із продажу валюти для підтримки гривні

Нацбанк продав за тиждень $1,6 мільярда для підтримки гривні. Це рекорд від початку повномасштабної війни

Фото: НБУ

У період з 23 до 27 грудня Національний банк України реалізував на міжбанківському валютному ринку $1,625 млрд. Цей обсяг став найбільшим із початку року, згідно з офіційними даними, оприлюдненими на сайті НБУ.

В грудні 2024 року обсяги продажу валюти досягли свого піку, перевищуючи всі попередні показники від початку 2022 року.

Минулого тижня Нацбанк не здійснював закупівлі валюти на ринку. За підсумками валютних торгів офіційний курс гривні до долара на понеділок, 30 грудня, встановлено на рівні 41,9403 грн/$. Для порівняння, у п'ятницю, 27 грудня, курс складав 41,8447 грн/$. Водночас 24 грудня гривня сягнула нового історичного мінімуму – 41,9910 грн/$.

Протягом 2024 року НБУ купив на валютному ринку лише $126 млн, тоді як продаж із резервів склав $34,57 млрд. Цей обсяг значно перевищує показники 2022 року ($26,38 млрд) та 2023 року ($28,83 млрд).

Раніше, у період з 16 до 20 грудня, Нацбанк продав $1,417 млрд, що на той момент було найбільшим обсягом за 2024 рік.

Згідно з графіком, з другої половини року темпи продажу значно зросли, досягаючи пікових значень у грудні. Купівля валюти практично відсутня, а сальдо залишається від’ємним, вказуючи на активне використання резервів для стабілізації курсу.

Інфографіка: НБУ