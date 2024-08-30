НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді — фото
Національний банк випустив в обіг пам'ятну монету "Парламентаризм", присвячену Верховній Раді. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
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На аверсі монети у верхній частині зображено стилізовані силуети сучасних українців, які представляють різні соціальні, вікові та професійні групи. Це уособлює ідею багатогранності українського народу та наголошує, що, згідно з Конституцією України, носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Між силуетами розміщені написи: права, свобода, демократія, людина, захист Вітчизни, народ, парламентаризм, розвиток країни, інклюзивність, рівність, євроінтеграція та закон. Нижче зображене впізнаване всіма українцями інформаційне табло результатів голосування в сесійній залі Верховної Ради.
На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент, а у центрі композиції на дзеркальному фоні – логотип Верховної Ради України.
Дизайн монети створила Тетяна Балута, скульптор — Володимир Атаманчук.
Пам'ятна монета "Парламентаризм" має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж – 50 000 штук у сувенірній упаковці.
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