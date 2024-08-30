НБУ выпустил памятную монету, посвященную Верховной Раде — фото
Национальны банк выпустил в обращение памятную монету "Парламентаризм", посвященную Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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На аверсе монеты в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев, представляющих различные социальные, возрастные и профессиональные группы. Это олицетворяет идею многогранности украинского народа и подчеркивает, что, согласно Конституции Украины, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.
Между силуэтами размещены надписи: права, свобода, демократия, человек, защита Отечества, народ, парламентаризм, развитие страны, инклюзивность, равенство, евроинтеграция и закон. Ниже изображено узнаваемое всеми украинцами информационное табло результатов голосования в сессионном зале Верховной Рады.
На реверсе монеты по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне – логотип Верховной Рады Украины.
Дизайн монеты создала Татьяна Балута, скульптор – Владимир Атаманчук.
Памятная монета "Парламентаризм" имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж – 50 000 штук в сувенирной упаковке.
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