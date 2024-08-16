В США показали лучшие монеты года в мире. Украина победила в одной номинации — фото 

В 100 лучших монета года попали три украинские монеты

Победитель номинации “Лучшая монета о современном событии” украинская монета “Сміливість бути.UA” (Фото: пресс-служба НБУ)

Украинская серебряная памятная монета "Сміливість бути.UA" одержала победу в номинации "Лучшая монета о современном событии" и вошла в 10 лучших монет мира по итогам международного конкурса "Монета года". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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На прошлогоднем конкурсе две украинские монеты попали топ-10 монет года.

Международный конкурс "Монета года" ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс состоялся в 41-й раз. Эксперты определяли победителей среди почти 600 монет из 42 стран мира, выпущенных в 2023 году.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали три украинские памятные монеты. Это, помимо "Сміливість бути.UA", также монета "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам" в номинации "Самая художественная монета" и "Дружба та братство – найбільше багатство" (украино-польский набор из двух серебряных монет номиналом 10 гривень и 10 злотых) – в номинации "Самая вдохновляющая монета".

Лучшей монетой 2024 года стала золотая монета номиналом $100 "Свобода через стойкость", выпущенная Монетным двором США.

Камерунские 2000 серебряных франков выиграли номинацию "Самая исторически значимая монета".

Лучшая серебряная монета — выпущена в Австрии.

Лучшая коронная монета с острова Кука.

Лучшая монета в обороте — китайские 5 юаней.

Лучшая биметаллическая монета сделана из серебра и ниобия (25 евро, выпущена в Австрии).

Самая художественная монета — из Латвии.

Самая инновационная монета — выпущенные во Франции 200 евро.

Самая вдохновляющая монета — из Канады.