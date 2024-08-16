В США показали найкращі монети року у світі. Україна перемогла в одній номінації — фото

У 100 найкращих монет року потрапили три українські монети

Переможець номінації "Найкраща монета про сучасну подію" українська монета "Сміливість бути.UA" (Фото: пресслужба НБУ)

Українська срібна пам'ятна монета "Сміливість бути.UA" здобула перемогу в номінації "Краща монета про сучасну подію" та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року". Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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На торішньому конкурсі дві українські монети потрапили у десятку монет року.

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся в 41-й раз. Експерти визначали переможців серед майже 600 монет із 42 країн світу, випущених у 2023 році.

На першому етапі конкурсу було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній із 10 номінацій), до яких потрапили три українські пам'ятні монети. Це, окрім "Сміливість бути.UA", також монета "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам" у номінації "Найхудожніша монета" та "Дружба та братство – найбільше багатство" (українсько-польський набір із двох срібних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих) – у номінації "Найбільш надихаюча монета".

Найкращою монетою 2024 року стала золота монета номіналом $100 "Свобода через стійкість", випущена Монетним двором США.

Камерунські 2000 срібних франків виграли номінацію "Найбільш значуща історична монета".

Найкраща срібна монета – випущена в Австрії.

Найкраща коронна монета з острова Кука.

Найкраща монета в обігу — китайські 5 юанів.

Найкраща біметалева монета зроблена зі срібла та ніобію (25 євро, випущена в Австрії).

Найхудожніша монета — з Латвії.

Найінноваційніша монета — випущені у Франції 200 євро.

Найбільша надихаюча монета — з Канади.