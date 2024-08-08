Нацбанк випустив нову обігову монету 10 грн з символікою Військ зв'язку – фото

У готівковий обіг введуть майже 10 млн нових десятигривневих монет не з Мазепою на реверсі

Фото: НБУ

Національний банк випустив нову обігову памʼятну монету "Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України", присвячену українським воїнам, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами. Про це повідомляє НБУ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Монета номіналом 10 гривень продовжує серію "Збройні Сили України". Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Тираж – 10 млн штук, 510 000 з яких – сувенірна продукція.

Аверс монети ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

На реверсі по колу містяться написи: "Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ" і їхнє гасло "Сильні тримати звʼязок!". У центрі композиції зображено емблему Військ зв’язку, в основі якої – восьмипроменева зірка в оточенні хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок. На задньому плані – схематичні лабіринти, які символізують передавання зашифрованих даних через заплутані захисні системи кіберпростору.

Дизайн монети виконала Тетяна Балута разом із художником Володимиром Дем’яненко.

Частина тиражу монети буде сформована в спеціально оформлені ролики по 25 штук у кожному. Ці ролики запакують у сувенірний папір із зображенням емблеми Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ й елементів, що імітують лабіринти зашифрованих даних. Тираж роликів – 20 000 штук.

Купити такі ролики з монетами "Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України" можна буде з 9 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.