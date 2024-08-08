Нацбанк выпустил новую оборотную монету 10 грн с символикой Войск связи – фото
Национальный банк выпустил новую оборотную памятную монету "Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины", посвященную украинским воинам, ежедневно обеспечивающим коммуникацию и управление войсками. Об этом сообщает НБУ.
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Монета номиналом 10 гривен продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". Она изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом. Тираж – 10 млн штук, 510 000 из которых – сувенирная продукция.
Аверс монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года.
На реверсе по кругу содержатся надписи: "Войска связи и кибербезопасности ВСУ" и их лозунг "Сильные держать связь!". В центре композиции изображена эмблема Войск связи, в основе которой – восьмилучевая звезда в окружении крестообразно расположенных орбит и перекрещенных молний. На заднем плане – схематические лабиринты, символизирующие передачу зашифрованных данных через запутанные защитные системы киберпространства.
Дизайн монеты выполнила Татьяна Балута вместе с художником Владимиром Демьяненко.
Часть тиража монеты будет сформирована в специально оформленные ролики по 25 штук в каждом. Эти ролики упаковывают в сувенирную бумагу с изображением эмблемы Войск связи и кибербезопасности ВСУ и элементов, имитирующих лабиринты зашифрованных данных. Тираж роликов – 20 000 штук.
Купить такие ролики с монетами "Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины" можно будет с 9 августа в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
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