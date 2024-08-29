Профільний комітет підтримав звільнення національного кешбеку від ПДФО

Фото: Depositphotos

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував до першого читання урядовий законопроєкт №11400 щодо оподаткування кешбеку в межах економічної платформи "Зроблено в Україні". Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Законопроєкт передбачає внесення змін до Податкового кодексу для запровадження програми кешбеку на придбання товарів українського виробництва.

Згідно із документом до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих у межах реалізації експериментального проєкту "Зроблено в Україні".

Наприкінці травня глава Міністерства економіки Юлія Свириденко казала, що програму "Український кешбек" запустять у липні-серпні. У червні прогнозований час запуску програми перенесли на початок вересня.

Реєстрація виробників на участь у програмі "Національний кешбек" стартувала 26 серпня, торгових мереж – 28 серпня, а споживачів – з 2 вересня.

Програма передбачає отримання споживачами компенсації розміром 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Максимальний обсяг кешбеку – 3000 грн за місяць. Кошти кешбеку споживачі зможуть витратити на оплату послуг, зокрема комунальних та медичних, придбання військових облігацій, зробити донат на підтримку Збройних Сил тощо.