Профильный комитет поддержал освобождение национального кешбэка от НДФЛ

Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал к первому чтению правительственный законопроект №11400 о налогообложении кешбэка в рамках экономической платформы "Сделано в Украине". Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс для внедрения программы кешбэка на приобретение товаров украинского производства.

Согласно документу в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта "Сделано в Украине".

В конце мая глава Министерства экономики Юлия Свириденко говорила, что программу "Украинский кешбэк" запустят в июле-августе. В июне прогнозируемое время запуска программы перенесли на начало сентября.

Регистрация производителей на участие в программе "Национальный кешбэк" стартовала 26 августа, торговых сетей – 28 августа, а потребителей – со 2 сентября.

Программа предусматривает получение потребителями компенсации в размере 10% от стоимости приобретенных ими украинских товаров.

Максимальный объем кешбэка – 3000 грн в месяц. Средства кешбэка потребители смогут потратить на оплату услуг, в частности коммунальных и медицинских, приобретение военных облигаций, сделать донат в поддержку Вооруженных Сил и т.д.