Рада дозволила ввести мораторій на виплати за зовнішнім боргом

Кабінет міністрів отримав додатковий інструмент тиску на переговорах про реструктуризацію єврооблігацій

Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховна Рада ухвалила закон, що дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Схожий мораторій уже вводився перед реструктуризацією єврооблігацій України у 2015 році.

Зараз Україна готується до нової реструктуризації своїх цінних паперів.

Законопроєкт 11396, яким передбачений мораторій, ухвалити одразу за основу і в цілому.

Він містить дві норми:

→ надати уряду право на тимчасове призупинення виплат за зовнішнім державним боргом у разі потреби;

"Фактично – якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат за одним із випусків державних єврооблігацій із погашенням у 2026 році", – пояснила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

З її слів, Міжнародний валютний фонд підтримав законопроєкт, оскільки він сприятиме посиленню боргової стійкості України.

→ дозволити уряду взяти гарантований державою борг Укравтодору (серію єврооблігацій-2021 на загальну суму $700 млн з відсотками) в периметр державного боргу і здійснити його реструктуризацію.

"На жаль, ми вимушені констатувати, що самостійно таку реструктуризацію Агентство відновлення зробити не в змозі, що створює прямий ризик для державного бюджету", – пояснила Підласа.

У 2015 році закон про мораторій на виплати за державним боргом був ухвалений у травні. Домовленості з кредиторами були досягнуті наприкінці серпня, а реструктуризацію завершили в листопаді.

"[Закон] є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить заощадити на платежах з обслуговування й погашення суверенних єврооблігацій понад $10 млрд до кінця 2027 року", – додала Підласа.

ОНОВЛЕНО о 14:45. Міністерство фінансів пояснило, що ухвалений закон - технічне рішення для одного конкретного платежу.

"Одна з серій єврооблігацій в обігу із погашення в 2026 році має запланований купонний платіж 1 серпня в сумі $35 млн. Прийняття законопроєкту дозволить Україні призупинити виплати за цим конкретним інструментом до узгодження умов його реструктуризації з інвесторами та їх юридичного оформлення", - йдеться в коментарі міністерства.