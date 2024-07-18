Рада разрешила ввести мораторий на выплаты по внешнему долгу

Рада разрешила ввести мораторий на выплаты по внешнему долгудополнено
Верховная Рада приняла закон, дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес
Подобный мораторий уже вводился перед реструктуризацией еврооблигаций Украины в 2015 году.
Сейчас Украина готовится к новой реструктуризации своих ценных бумаг.
Законопроект 11396, которым предусмотрен мораторий, приняли сразу за основу и в целом.
Он содержит две нормы:
→ предоставить правительству право на временную приостановку выплат по внешнему государственному долгу в случае необходимости;
"Фактически – если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году", – пояснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
По ее словам, Международный валютный фонд поддержал законопроект, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины.
→ разрешить правительству взять гарантированный государством долг Укравтодора (серию еврооблигаций-2021 на общую сумму $700 млн с процентами) в периметр государственного долга и осуществить его реструктуризацию.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что самостоятельно такую реструктуризацию Агентство восстановления сделать не может, что создает прямой риск для государственного бюджета", — пояснила Пидласа.
В 2015 году закон о моратории на выплаты по государственному долгу был принят в мае. Договоренности с кредиторами были достигнуты в конце августа, а реструктуризацию завершили в ноябре.
"[Закон] является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций свыше $10 млрд до конца 2027 года", — добавила Пидласа.
ОБНОВЛЕНО в 14:45. Министерство финансов объяснило, что принятый закон – техническое решение для одного конкретного платежа.
"Одна из серий еврооблигаций в обращении по погашению в 2026 году имеет запланированный купонный платеж 1 августа в сумме $35 млн. Принятие законопроекта позволит Украине приостановить выплаты по этому конкретному инструменту до согласования условий его реструктуризации с инвесторами и их юридического оформления", — говорится в комментарии министерства.
- По официальному внешнему долгу Украины уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, тогда как пауза в выплатах евробондов истекает в августе 2024 года.
- Украина ведет переговоры с держателями облигаций об их реструктуризации, но пока без успеха.
- Предложение Украины заключается в обмене всех 13 серий еврооблигаций либо на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты (вариант 1), либо на серию простых облигаций (вариант 2).
- Оба варианта реструктуризации предусматривают номинальное снижение долга от 25% до 60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия программы МВФ.