Рада разрешила ввести мораторий на выплаты по внешнему долгу

Кабинет министров получил дополнительный инструмент давления на переговорах о реструктуризации еврооблигаций

Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада приняла закон, дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Подобный мораторий уже вводился перед реструктуризацией еврооблигаций Украины в 2015 году.

Сейчас Украина готовится к новой реструктуризации своих ценных бумаг.

Законопроект 11396, которым предусмотрен мораторий, приняли сразу за основу и в целом.

Он содержит две нормы:

→ предоставить правительству право на временную приостановку выплат по внешнему государственному долгу в случае необходимости;

"Фактически – если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году", – пояснила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

По ее словам, Международный валютный фонд поддержал законопроект, поскольку он будет способствовать усилению долговой устойчивости Украины.

→ разрешить правительству взять гарантированный государством долг Укравтодора (серию еврооблигаций-2021 на общую сумму $700 млн с процентами) в периметр государственного долга и осуществить его реструктуризацию.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что самостоятельно такую реструктуризацию Агентство восстановления сделать не может, что создает прямой риск для государственного бюджета", — пояснила Пидласа.

В 2015 году закон о моратории на выплаты по государственному долгу был принят в мае. Договоренности с кредиторами были достигнуты в конце августа, а реструктуризацию завершили в ноябре.

"[Закон] является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций свыше $10 млрд до конца 2027 года", — добавила Пидласа.

ОБНОВЛЕНО в 14:45. Министерство финансов объяснило, что принятый закон – техническое решение для одного конкретного платежа.

"Одна из серий еврооблигаций в обращении по погашению в 2026 году имеет запланированный купонный платеж 1 августа в сумме $35 млн. Принятие законопроекта позволит Украине приостановить выплаты по этому конкретному инструменту до согласования условий его реструктуризации с инвесторами и их юридического оформления", — говорится в комментарии министерства.