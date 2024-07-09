У Німеччині ініціювали податкові знижки для іноземців
Міністр економіки ФРН Роберт Габек ініціював зниження податків для іноземців, повідомляє BILD. На думку чиновника, це має залучити до країни більше кваліфікованих працівників з-за кордону.
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Пропонується, що в перший рік перебування в Німеччині іноземцям не потрібно буде сплачувати жодних податків із 30% зарплати, на другий рік – з 20%, на третій рік – з 10%.
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"Високий тягар податків та внесків утримує людей від переїзду до Німеччини. Інші імміграційні країни пропонують явні переваги, і податкові знижки є чимось новим. Ми не можемо дозволити собі ще більше відстати у міжнародній конкуренції за кваліфікованих працівників", – заявив депутат Бундестагу Паскаль Кобер від партії Вільної демократичної партії Німеччини, яка входить до правлячої коаліції.
Опозиція вже розкритикувала цю ініціативу, оскільки в результаті громадяни Німеччини платитимуть більше, ніж іноземці, які живуть поруч. Депутатка Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Юлія Клекнер звинуватила владу у "дискримінації мешканців країни".
5 липня коаліційний уряд ФРН дійшов згоди щодо федерального бюджету на 2025 рік. Рішення передбачає збереження "боргового гальма", яке забороняє брати кредити для поповнення бюджету, поліпшення податкової політики для бізнесу та стимулювання зайнятості населення.
Останнє – спроба розв'язати проблему нестачі кваліфікованої робочої сили в Німеччині та полегшити вихід мігрантів на ринок праці.
Німеччина працевлаштувала вшестеро менше українців, ніж планувалося. З листопада 2023-го до травня 2024 року у ФРН вдалося інтегрувати на ринку праці 33 000 біженців з України замість 200 000.
За даними Федерального агентства з праці, на середину березня серед українських біженців у Німеччині працює лише кожен четвертий. З 1,17 млн українських біженців, які перебувають у Німеччині, працездатними були майже 530 000.
Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5%, включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званому Minijobs – мініроботах.
Одна з причин низького відсотка працевлаштування українців у Німеччині – 72% українців мають вищу освіту, їх вважають надкваліфікованими. Працевлаштуванню заважає тривалий процес визнання освіти українців, наприклад, для дозволу працювати лікарем чи фармацевтом.
- У квітні 2024 року Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала прискорити інтеграцію українців на ринку праці, надавши їм можливість влаштовуватись на роботу без знання німецької мови.
- З 27 червня у ФРН набув чинності новий закон про громадянство. Потенційно він стосується українців, які мешкають у цій країні.