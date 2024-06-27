Середня зарплата українців у Німеччині та Нідерландах перевищує 1100 євро — дослідження

Близько чверті українців, які працюють у Німеччині та Нідерландах, отримують на місяць менш як 500 євро

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У середньому українці, які працюють у Німеччині, заробляють 1334 євро на місяць нетто (чистими), у Нідерландах – 1104 євро. Про це свідчать результати спільного дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

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Понад чверть респондентів у Німеччині (28%) визнали, що одержують від 1500 до 1999 євро чистими. Ще 22% зазначили, що їхня зарплата – менш як 499 євро.

У Нідерландах чверть респондентів повідомили про чисту зарплату від 1000 до 1499 євро. Ще чверть отримують від 500 до 999 євро та решта 25% – нижче 499 євро.

Майже три чверті респондентів в обох країнах (70% у Німеччині та 73% у Нідерландах) оцінюють свій фінансовий стан як середній.

Більшість українців у Німеччині (63%) та Нідерландах (81%) покладаються на місцеву фінансову допомогу.

"Майже половина респондентів в обох країнах (47% у Німеччині та 48% у Нідерландах) стверджують, що їм було б цікаво відвідувати курси для підвищення професійної кваліфікації, оплачуючи їх самостійно або розділяючи кошти з роботодавцями. Це свідчить про високу мотивацію українських мігрантів", – прокоментувала Міхаліна Сєлевич, директорка з міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL.