Средняя зарплата украинцев в Германии и Нидерландах превышает 1100 евро — исследование

Около четверти работающих в Германии и Нидерландах украинцев получают в месяц менее 500 евро

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В среднем работающие в Германии украинцы зарабатывают 1334 евро в месяц нетто (чистыми), в Нидерландах – 1104 евро. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

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Более четверти респондентов в Германии (28%) признали, что получают от 1500 до 1999 евро чистыми. Еще 22% указали, что их зарплата – менее 499 евро.

В Нидерландах четверть респондентов сообщили о чистой зарплате от 1000 до 1499 евро. Еще четверть получают от 500 до 999 евро и остальные 25% – ниже 499 евро.

Почти три четверти респондентов в обеих странах (70% в Германии и 73% в Нидерландах) оценивают свое финансовое состояние как среднее.

Большинство украинцев в Германии (63%) и Нидерландах (81%) полагаются на местную финансовую помощь.

"Почти половина респондентов в обеих странах (47% в Германии и 48% в Нидерландах) утверждают, что им было бы интересно посещать курсы для повышения профессиональной квалификации, оплачивая их самостоятельно или разделяя средства с работодателями. Это свидетельствует о высокой мотивации украинских мигрантов", — прокомментировала Михалина Селевич, директор по международному развитию Миграционной платформы EWL.