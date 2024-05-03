Зарплаты в 2025 году превысят довоенный уровень. НБУ прогнозирует нехватку рабочей силы
Работодателям приходится повышать зарплаты в условиях нехватки работников, и уже в 2025 году их реальный размер превысит довоенный уровень. Об этом говорится в свежем инфляционном отчете НБУ, опубликованном в ночь на 3 мая.
Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на поисковых сайтах.
Затруднения с поиском квалифицированных работников работодателями в условиях оживления экономической активности будут обуславливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. НБУ считает, что определяющим фактором сложного состояния рынка труда станет медленный возврат мигрантов в Украину из-за их адаптации к жизни за границей и возобновления трудовой миграции.
"Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности, благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями", — говорится в отчете.
- В октябре 2023 года исследование ЕБА показало, что более половины компаний в Украине испытывают нехватку кадров. Подавляющее большинство вынуждено повышать зарплаты, чтобы удержать специалистов.