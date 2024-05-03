Зарплаты в 2025 году превысят довоенный уровень. НБУ прогнозирует нехватку рабочей силы

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Работодателям приходится повышать зарплаты в условиях нехватки работников, и уже в 2025 году их реальный размер превысит довоенный уровень. Об этом говорится в свежем инфляционном отчете НБУ, опубликованном в ночь на 3 мая.

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Национальный банк указывает, что из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы в начале 2024 года, как и в 2023 году, сохранялось давление в сторону повышения заработных плат как со стороны соискателей работы, так и повышения зарплат работодателями.



Зарплаты повышались высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на поисковых сайтах.

Затруднения с поиском квалифицированных работников работодателями в условиях оживления экономической активности будут обуславливать дальнейшее повышение зарплат в частном секторе. НБУ считает, что определяющим фактором сложного состояния рынка труда станет медленный возврат мигрантов в Украину из-за их адаптации к жизни за границей и возобновления трудовой миграции.

"Поэтому уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности, благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями", — говорится в отчете.

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